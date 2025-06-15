Ботафого – Сиэтл Саундерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата мира

В рамках матча 1-го тура Клубного Чемпионата мира в группе B встретятся "Ботафого" и "Сиэтл Саундерс". Исторический матч для США и Бразилии, ведь это будет первый официальный матч между представителем МЛС и бразильской командой с 1998 года. Обеим командам нужно максимальное количество очков в этой игре, ведь впереди их еще ждут встречи с "Атлетико Мадрид" и недавними победителями Лиги чемпионов – "Пари Сен-Жермен".

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Матч состоится 16-го июня 2025-го года. Начало – в 05:00 по киевскому времени. Покажет встречу платформа DAZN. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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