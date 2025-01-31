Connect with us
Футбол

Астон Вилла ведет переговоры по трансферу вингера Манчестер Юнайтед

Но футболист, похоже, не хочет присоединяться к Астон Вилле

Астон Вилла ведет переговоры по трансферу вингера Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Астон Вилла" хотят арендовать левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Об этом пишет журналист Давид Орнштейн.

    Сам Рашфорд желал перейти в "Барселону", но также готов остаться в "Манчестер Юнайтед". Поэтому убедить игрока перейти именно в "Астон Виллу" будет непросто. Однако, тренер английской команды Унаи Эмери лично заинтересован в трансфере Маркуса и готов приложить все усилия для его осуществления.

    Рашфорд имеет контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.

    Читайте такжеАстон Вилла заинтересована в подписании талантливого нападающего Баварии
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis