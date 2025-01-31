Даяна Ястремская: “Если честно, мне не так важно, кто именно выйдет против меня на корт – главное сосредоточиться на себе и на своей игре”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила на вопросы пресс-службы WTA-тура после выхода в полуфинал турнира в Линце



– Поздравляю, вы вышли в полуфинал, после очень уверенной игры, особенно во втором сете. Расскажите, какими аспектами своего тенниса вы сегодня довольны?

– Да, я очень довольна своей игрой сегодня. Думаю, что могу играть гораздо лучше, но благодарна и за то, что уже имею. Если сравнивать с первыми двумя матчами – в первом и втором раундах – сегодня мне удалось показать чуть более высокий уровень. Так что в целом могу сказать, что я довольна.

– У меня сложилось впечатление, что вам удалось оттеснить Марию далеко за заднюю линию, и вы также пробили несколько невероятных виннерсов с бэкхенда. Было ли это частью вашей тактики с самого начала?

– Да, фактически с самого первого розыгрыша я старалась играть очень активно и сохранять инициативу, но мы шли довольно плотно, и, думаю, я совершила чуть больше ошибок, чем хотелось бы. Однако я по-прежнему верила, что смогу находить правильные зоны для ударов, и это очень хорошо сработало во втором сете. Думаю, что против неё было важно постоянно оказывать давление и играть агрессивно. Сегодня это сработало.

– Вы подводите меня как раз к следующему вопросу. Я хотел спросить: во втором сете вы действительно начали доминировать. И мне было интересно, насколько важно, когда вы начинаете брать игру под контроль, продолжать оказывать давление, сохранять интенсивность. Это что-то новое?

– После первого сета, конечно, было важно выиграть его – это прибавляет уверенности. И когда чувствуешь уверенность, начинаешь играть гораздо лучше, больше веришь в свои удары. Не могу сказать, что во втором сете я специально думала только о том, чтобы всё время давить и так далее. Но, думаю, это получилось само собой, потому что я почувствовала себя чуть увереннее и просто выполняла свои удары – те, которые люблю. И да, это сработало.

– И наконец, напоследок: пока неясно, кто будет вашей соперницей в следующем раунде, потому что прямо сейчас играют Анна и Клара, и обе они мощно бьют по мячу. Расскажите, как вы готовитесь к такому типу соперниц?

– Я играла с ними, но это было уже довольно давно. Если честно, мне не так важно, кто именно выйдет против меня на корт – главное сосредоточиться на себе и на своей игре. Думаю, я немного посмотрю их матч, если успею. Если они закончат раньше, чем я приду, то посмотрю хайлайты или что-то в этом роде. А потом просто постараюсь сконцентрироваться на своей задаче и сделать на корте то, что мне нужно сделать.

В полуфинале соревнований в Линце Даяна Ястремская завтра 1 февраля сыграет против датчанки Клары Таусон. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua