Защитник Кольченко вернулся в Старый Луцк

36-летний ветеран имеет шанс сыграть уже на выходных в матчах против Запорожья и Днепра

Бывший защитник сборной Украины Александр Кольченко вернулся в Старый Луцк.

36-летний ветеран завершал прошлый сезон в Луцке. В среднем Александр набирал 18,4 очка за игру.

Кольченко — рекордсмен Суперлиги по количеству проведенных минут на площадке (11 940). Защитник занимает второе место в истории турнира по набранным очкам (5028), уступая лишь Станиславу Тимофеенко (5677); лучшим игроком по количеству реализуемых трехочковых (655); вторым по количеству реализованных штрафных (923) и вторым по перехватам (498).

Старый Луцк занимает седьмое место в Суперлиге Favbet-2024/25, одержав шесть побед в 19-ти играх. Кольченко имеет возможность сыграть уже в ближайшие выходные в матчах против Запорожья и Днепра.

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