Команда Red Bull приняла участие в презентации Ford

Вчера в штате Северная Каролина, в городе Шарлотта, где базируются многие команды NASCAR, Ford Performance, гоночное подразделение американского автогиганта провело презентацию, посвящённую началу автоспортивного сезона.

Об этом событии мы упоминали, рассказывая о планах Ford вернуться в WEC в 2027 году. Но в этой презентации также принимала участие команда Red Bull Racing, ведь их с Ford совместный проект выходит на финишную прямую. Эта корпорация, крупнейший в США автоконцерн, с 2023 года является партнёром Red Bull Racing по моторостроительной программе, и теперь это подразделение официально именуется Red Bull Ford Powertrains.

В 2026 году в Формуле 1 дебютируют силовые установки, разработанные объединёнными усилиями двух компаний, и на вчерашней презентации, собравшей более 1800 болельщиков, журналистов и гостей Ford речь в том числе шла и об этом.

Для участия в этом событии в Северную Каролину прилетели Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, и гонщик команды Лиам Лоусон.

Кристиан Хорнер: «Здорово начинать сезон 2025 года совместно с Ford Perfomance, ведь мы готовимся к тем переменам, которые ждут Формулу 1 и Red Bull в 2026 году. Для нашей команды настаёт очень интересное время, и при том что сложности задач, связанных с созданием нашего собственного двигателя, нельзя недооценивать, ключевую роль в этом проекте играет наше партнёрство с Ford».

Джим Фарли, президент и исполнительный директор Ford Motor Company: «Формула 1 даёт нам возможность продемонстрировать технологии Ford на глобальной арене и привлечь внимание новой аудитории. Это волнующая глава в истории нашей компании.

На протяжении предыдущих 20 лет Red Bull успешно удавалось менять ландшафт Формулы 1, причём именно за счёт решимости всё делать по-своему – именно такой подход во много характерен и для нашего партнёрства в рамках проекта Red Bull Ford Powertrains».

Лиам Лоусон, гонщик Red Bull Racing: «Мой сезон в 2025 году начинается особенным образом – вместе с нашей командой я принял участие в презентации Ford Performance в Шарлотте.

Работать с таким партнёром очень интересно, ведь я уже давно люблю эту легендарную марку. Я провёл немало времени в США, и обычно я езжу по американским дорогам на Ford Raptor R. Бренд Ford стал синонимом гоночной культуры, причём не только в Америке, но и во всём мире.

Я рад, что стал частью семьи Ford, и уже предвкушаю те интересные дела, которые мы общими усилиями сможем делать в этом сезоне в ходе подготовки к 2026 году».

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