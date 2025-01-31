Турнир от Турки Аль-Шейха. Украинский боксер может завоевать три титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Промоутер Том Леффлер заявил, что в первом среднем весе может состояться «Турнир четырех», победитель которого станет обладателем трех титулов.

В полуфиналах на ринг выйдут чемпион мира по версиям WBC и WBO Себастьян Фундора (США), обладатель пояса IBF Бахрам Муртазалиев, украинец Сергей Богачук и победитель противостояния Вирджил Ортис (США) – Исраил Мадримов (Узбекистан).

Сообщается, что судьба этого турнира зависити от руководителя Riyadh Season Турки Аль-Шейха:

«Этот дивизион слишком конкурентный, поэтому есть смысл провести такой турнир. Мы ведем переговоры с Турки Аль-Шейхом, если он одобрит эту идею, сможем приступить к ее реализации.

Богачук и другие боксеры захотят встретиться на ринге, чтобы определить сильнейшего. Турнир может состояться в ближайшем будущем, учитывая финансовые возможности Саудовской Аравии», – заявил Леффлер.

ОФИЦИАЛЬНО. Богачук проведет бой за титул временного чемпиона

sport.ua