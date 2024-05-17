Роберто Дюран сделал прогноз на бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Дюран и Шугар Рэй Леонард

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Роберто Дюран (103-16, 70 КО) поделился ожиданиями перед боем между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Это будет великий бой, но я ставлю на Фьюри, потому что это мой друг. Бой Фьюри – Усик будет похож на сражения минувших лет. Усик очень хорошо двигается, в ринге он очень подвижен», – сказал 72-летний Дюран.

Несколько лет назад Дюран назвал Фьюри лучшим супертяжеловесом планеты.

Бой Усика против и Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua