Эдди Хирн назвал боксера, который может побить Итауму. Это не Усик

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о планах и перспективах австралийца Джастиса Хуни (12–1, 7 КО) в поединке против непобежденного таланта Мозеса Итаумы:

«Он вернется на ринг в ноябре. Скорее всего, проведет бой дома, в Австралии. Я хочу, чтобы он одержал победу, прошел всю дистанцию, и тогда будет готов драться с кем угодно. Поклонники бокса не понимают, что Джастис очень молод.

Мне нравится идея провести поединок Итаума против Хуни. Это два сильных, молодых, быстрых супертяжа. Джастис не будет висеть на канатах, ожидая, пока британец покажет всю свою силу. Он будет пытаться навязать свой сценарий. Это тот боксер, который может одолеть Мозеса», – уверен Хирн.

Последний раз Хуни выходил на ринг 7 июня, когда встретился с британцем Фабио Уордли за временный титул чемпиона по версии WBA. Австралиец уверенно лидировал на судейских записках весь поединок, но пропустил опасный удар в десятом раунде и капитулировал.

Итаума в августе провел поединок со своим соотечественником Диллианом Уайтом, которого уничтожил уже в первом раунде. После этого перфоманса британец возглавил рейтинг по версии WBA.

