Футбол

Без одного знакомого имени, но с новичками. Заявка Динамо на Лигу конференций

    • "Динамо" представило заявку на основной этап Лиги конференций.

    В список не попал вингер Максим Брагау, тогда как были включены новички: вингер Шола Огундана, центрфорвард Владислав Блэнуцэ, а также центральные защитники Василий Буртник и Алиу Тиаре.

  • вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко, Вячеслав Суркис*;
  • защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Василий Буртник, Александр Тымчик, Александр Караваев, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Алиу Тиаре, Тарас Михавко*, Владислав Захарченко*;
  • полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Николай Михайленко;
  • нападающие: Шола Огундана, Анхель Торрес, Эдуардо Герреро, Владислав Блэнуцэ, Матвей Пономаренко*.

    • * – заявлены по списку Б.

    Напомним, "Динамо" на основном этапе Лиги конференций сыграет с "Фиорентиной", "Кристал Пэлас", "Зриньски", "Омонией", "Ноа" и "Самсунспором".

