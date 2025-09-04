Без одного знакомого имени, но с новичками. Заявка Динамо на Лигу конференций

"Динамо" представило заявку на основной этап Лиги конференций.
В список не попал вингер Максим Брагау, тогда как были включены новички: вингер Шола Огундана, центрфорвард Владислав Блэнуцэ, а также центральные защитники Василий Буртник и Алиу Тиаре.
вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко, Вячеслав Суркис*;
защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Василий Буртник, Александр Тымчик, Александр Караваев, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Алиу Тиаре, Тарас Михавко*, Владислав Захарченко*;
полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Николай Михайленко;
нападающие: Шола Огундана, Анхель Торрес, Эдуардо Герреро, Владислав Блэнуцэ, Матвей Пономаренко*.
* – заявлены по списку Б.
Напомним, "Динамо" на основном этапе Лиги конференций сыграет с "Фиорентиной", "Кристал Пэлас", "Зриньски", "Омонией", "Ноа" и "Самсунспором".
