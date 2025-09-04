Феликс Оже-Альяссим – о победе над Алексом де Минором: “Это был самый тяжелый матч для меня на этом турнире”

Канадец Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после того, как впервые за четыре года пробился в полуфинал на турнире Grand Slam



Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале US Open одолел австралийца Алекса де Минора. Для канадца это лишь второй полуфинал на турнирах серии Grand Slam после выхода в эту стадию в Нью-Йорке в 2021 году.

– Феликс, поздравляем с победой. Какие впечатления от матча?

– Очень рад, что удалось выиграть и дать себе шанс сыграть в полуфинале. Это был непростой матч во многих аспектах. Но когда побеждаешь, получаешь время, чтобы еще прибавить и сыграть лучше. Именно это я и возьму с собой дальше.

– Вы снова в полуфинале турнира Grand Slam, впервые с 2021 года. Были сомнения, наступит ли такой момент еще раз?

– Нет, потому что я еще молод. Если бы мне было 35 и я постоянно проигрывал в первом круге, тогда, возможно, сомнения появились бы. А так я всегда думал не о том, «вернусь ли я», а о том, что именно нужно улучшить, какие изменения внести. Я сосредотачивался на процессе, на ежедневной работе.

– Вы недавно упоминали о свадебных приготовлениях. Что сложнее: полуфинал US Open или женитьба?

– Хороший вопрос (смеется). Оба момента особенные, потому что это впервые в жизни. Думаю, те, кто женился, меня поймут. Честно, почти все приготовления взяла на себя моя невеста. Она замечательная, ведь сезон очень плотный, и я не мог сидеть на каждой встрече с организаторами. Так что сейчас, пожалуй, все немного отложим.

– Во втором сете вы были в сложном положении. Как удалось переломить игру?

– Это был самый тяжелый матч для меня на этом турнире. Я проигрывал, но продолжал верить и старался не менять план, оставаться с теми же намерениями. Важно было сразу сделать брейк в ответ – это дало импульс. На тай-брейке я снова уступал, но не так сильно, чтобы не попытаться отыграться. Пара важных очков – и ситуация изменилась.

– Вы оба с Алексом сказали, что матч был не слишком зрелищным. Насколько приятно выиграть «скучную» игру?

– Это тоже важно. Никто не выигрывает Grand Slam с семью идеальными матчами. Всегда есть один-два тяжелых, где нужно бороться и находить выход. Сегодня было именно так: мы оба боролись с собой, и все решили несколько моментов.

– Вы часто упоминаете о своем спокойствии на корте. Это сознательный настрой?

– Нет, я просто стараюсь быть собой. Я и в жизни не очень эмоциональный. На корте бывают моменты, когда чувствуешь энергию трибун, тогда позволяешь себе проявить эмоции. Но я не пытаюсь этого искусственно делать.

– Вы активно занимаетесь гуманитарными проектами в Африке. Что для вас значит эта работа?

– Это важная часть моей жизни. Мы с семьей запустили программу в конце 2019-го, и я горжусь тем, что имею возможность помогать. Когда еду туда, это добавляет мне понимания: видишь вызовы, с которыми сталкиваются дети, и больше ценишь собственные возможности. Хочется, чтобы когда-то в туре появился игрок из тех стран, и я буду счастлив, если смогу помочь этому произойти.

– Впереди у вас матч против Янника Синнера. Как бы вы описали его прогресс за последние годы?

– Он сделал огромный шаг вперед. Стал сильнее физически, улучшил подачу, форхенд стал намного точнее. Бекхенд и прием у него всегда были стабильные. Когда человек делает такую работу и показывает результат – надо отдать ему должное.



btu.org.ua