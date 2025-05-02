Ига Швёнтек – о разгромном поражении в Мадриде: «В теннисном плане все развалилось, у меня даже не было «плана Б», потому что ничего не работало»

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свое разгромное поражение от Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде



«Честно говоря, здесь нечего много анализировать, потому что весь матч был практически одинаковым от начала и до конца. Я на самом деле не могла поднять свой уровень. Коко играла хорошо, но это моя вина, что я не очень хорошо бегала, не была готова отвечать на удары, бить мощно. Это была довольно плохая игра с моей стороны.

На протяжении всего турнира я чувствовала, что не очень хорошо двигалась и мой теннис был нестабильным. Поэтому я не была уверена, что имею в своем арсенале. Наверное, у меня даже не было «плана Б», потому что сегодня ничего не работало. Я не очень хорошо играла даже в тех матчах, которые выиграла. Я думаю, что я пыталась сделать больше, чем нужно, с точки зрения тенниса.

Сегодня, наверное, в теннисном плане всё развалилось. Я чувствовала, что перед ударами я не дорабатывала ногами, была в неправильной позиции. Я чувствую какую-то тяжесть в ногах. Я знаю, как должна передвигаться по корту, мне не приходится думать об этом во время матчей, но в последнее время это было не так просто делать. Я бы хотела качественнее работать ногами, потому что это не работает само по себе. Сегодня я бы хотела двигаться лучше, потому что, думаю, это дало бы мне возможность вернуться в матч, ведь обычно так и происходит. Надеюсь, что однажды я буду это делать, но я ничего не ожидаю, я просто попробую поработать над этим.

Есть ли у меня какие-то проблемы на эмоциональном уровне? Сегодня я чувствовала себя хорошо. Я не отличаюсь от теннисистки, которой была в прошлые годы, с точки зрения моего отношения или эмоций. Но я не буду улыбаться, если проиграю 1:6, 1:6.

Далее я хочу взять несколько выходных. У меня не было возможности отдохнуть после Штутгарта. Мой тренер скажет мне, что мы будем делать в ближайшие несколько дней».



btu.org.ua