US Open. Марта Костюк сыграет свой стартовый матч 26 августа: полное расписание игрового дня

Вторник, 26 августа – третий игровой день Открытого чемпионата США. В этот день продолжатся поединки первого круга мужского и женского турниров в одиночном разряде



US Open | 26 августа﻿ 2025 года

Arthur Ashe Stadium. Начало в 11:30 (18:30 по киевскому времени)

R128 | Эмилиана Аранго (Колумбия) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

R128 | Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Копржива (Чехия)﻿

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R128 | Айла Томлянович (Австралия) – Коко Гауфф (США, 3)

R128 | Александр Зверев (Германия, 3) – Алехандро Табило (Чили)

Louis Armstrong Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция)

R128 | Аманда Анисимова (США, 8) – Кимберли Биррелл (Австралия)

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R128 | Грит Миннен (Бельгия) – Наоми Осака (Япония, 23)

R128 | Элмер Мёллер (Дания) – Томми Пол (США, 14)

Grandstand. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Кэти Бултер (Великобритания) – Марта Костюк (Украина, 27)

R128 | Александр Бублик (Казахстан, 23) – Марин Чилич (Хорватия)

Не ранее 22:00 по киевскому времени

R128 | Эшлин Крюгер (США) – София Кенин (США, 26)

R128 | Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Алекс Де Минор (Австралия, 8)

Stadium 17. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Мартон Фучович (Венгрия) – Денис Шаповалов (Канада, 27)

R128 | Даниэль Коллинз (США) – Жаклин Кристиан (Румыния)

R128 | Билли Харрис (Великобритания, LL) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)﻿

Не ранее 01:00 по киевскому времени

R128 | Хейли Баптист (США) – Катерина Синякова (Чехия)

Корт №5. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) – Майя Джойнт (Австралия)

R128 | Алексей Попырин (Австралия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

R128 | Лаура Зигемунд (Германия) – Диана Шнайдер (-, 20)

R128 | Гаэль Монфис (Франция) – Роман Сафиуллин (-)

Корт №6. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Леандро Риеди (Швейцария, Q) – Педро Мартинес (Испания)

R128 | Франческа Джонс (Великобритания, Q) – Ева Лис (Германия)

R128 | Сорана Кырстя (Румыния) – Солана Сиерра (Аргентина)

Корт №7. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Маттео Арнальди (Италия) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 19)

R128 | Линда Носкова (Чехия, 21) – Далма Галфи (Венгрия, Q)

R128 | Стефанос Циципас (Греция, 26) – Александр Мюллер (Франция)

R128 | Анастасия Захарова (-) – Элина Аванесян (Армения)

Корт №10. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Лоис Буассон (Франция) – Виктория Голубич (Швейцария)

R128 | Уго Гастон (Франция)﻿ – Синтаро Мотидзуки (Япония, Q)

Корт №11. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Валери Глозман (США, WC)

R128 | Кантен Алис (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия)

R128 | Екатерина Александрова (-, 13) – Анастасия Севастова (Латвия)

R128 | Нуну Боржеш (Португалия) – Брэндон Холт (США, WC)

Корт №12. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18) – Сонай Картал (Великобритания)

R128 | Кэролайн Доулхайд (США) – Ван Синьюй (Китай)

R128 | Лоренцо Сонего (Италия) – Тристан Скулкейт (Австралия, WC)

R128 | Роберто Баутиста Агут (Испания) – Джейкоб Фёрнли (Великобритания)

Корт №13. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Валентен Ройер (Франция, WC) – Бу Юньчаокэтэ (Китай)

R128 | Даниэль Альтмайер (Германия) – Хамад Меджедович (Сербия)

R128 | Донна Векич (Хорватия) – Джессика Бусас Манейро (Испания)

