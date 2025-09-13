US Open. Марта Костюк сыграет свой стартовый матч 26 августа: полное расписание игрового дня

Вторник, 26 августа – третий игровой день Открытого чемпионата США. В этот день продолжатся поединки первого круга мужского и женского турниров в одиночном разряде
Главные новости US Open в нашем канале в Telegram – Ukrainian Tennis
US Open | 26 августа 2025 года
Arthur Ashe Stadium. Начало в 11:30 (18:30 по киевскому времени)
R128 | Эмилиана Аранго (Колумбия) – Ига Швёнтек (Польша, 2)
R128 | Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Копржива (Чехия)
Не ранее 02:00 по киевскому времени
R128 | Айла Томлянович (Австралия) – Коко Гауфф (США, 3)
R128 | Александр Зверев (Германия, 3) – Алехандро Табило (Чили)
Louis Armstrong Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция)
R128 | Аманда Анисимова (США, 8) – Кимберли Биррелл (Австралия)
Не ранее 02:00 по киевскому времени
R128 | Грит Миннен (Бельгия) – Наоми Осака (Япония, 23)
R128 | Элмер Мёллер (Дания) – Томми Пол (США, 14)
Grandstand. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Кэти Бултер (Великобритания) – Марта Костюк (Украина, 27)
R128 | Александр Бублик (Казахстан, 23) – Марин Чилич (Хорватия)
Не ранее 22:00 по киевскому времени
R128 | Эшлин Крюгер (США) – София Кенин (США, 26)
R128 | Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Алекс Де Минор (Австралия, 8)
Stadium 17. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Мартон Фучович (Венгрия) – Денис Шаповалов (Канада, 27)
R128 | Даниэль Коллинз (США) – Жаклин Кристиан (Румыния)
R128 | Билли Харрис (Великобритания, LL) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)
Не ранее 01:00 по киевскому времени
R128 | Хейли Баптист (США) – Катерина Синякова (Чехия)
Корт №5. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) – Майя Джойнт (Австралия)
R128 | Алексей Попырин (Австралия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
R128 | Лаура Зигемунд (Германия) – Диана Шнайдер (-, 20)
R128 | Гаэль Монфис (Франция) – Роман Сафиуллин (-)
Корт №6. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Леандро Риеди (Швейцария, Q) – Педро Мартинес (Испания)
R128 | Франческа Джонс (Великобритания, Q) – Ева Лис (Германия)
R128 | Сорана Кырстя (Румыния) – Солана Сиерра (Аргентина)
Корт №7. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Маттео Арнальди (Италия) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 19)
R128 | Линда Носкова (Чехия, 21) – Далма Галфи (Венгрия, Q)
R128 | Стефанос Циципас (Греция, 26) – Александр Мюллер (Франция)
R128 | Анастасия Захарова (-) – Элина Аванесян (Армения)
Корт №10. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Лоис Буассон (Франция) – Виктория Голубич (Швейцария)
R128 | Уго Гастон (Франция) – Синтаро Мотидзуки (Япония, Q)
Корт №11. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Валери Глозман (США, WC)
R128 | Кантен Алис (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия)
R128 | Екатерина Александрова (-, 13) – Анастасия Севастова (Латвия)
R128 | Нуну Боржеш (Португалия) – Брэндон Холт (США, WC)
Корт №12. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18) – Сонай Картал (Великобритания)
R128 | Кэролайн Доулхайд (США) – Ван Синьюй (Китай)
R128 | Лоренцо Сонего (Италия) – Тристан Скулкейт (Австралия, WC)
R128 | Роберто Баутиста Агут (Испания) – Джейкоб Фёрнли (Великобритания)
Корт №13. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)
R128 | Валентен Ройер (Франция, WC) – Бу Юньчаокэтэ (Китай)
R128 | Даниэль Альтмайер (Германия) – Хамад Меджедович (Сербия)
R128 | Донна Векич (Хорватия) – Джессика Бусас Манейро (Испания)