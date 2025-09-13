Алонсо о том, какая гонка ему больше всего запомнилась

Алонсо проводит в чемпионате мира уже 22-й сезон и предстоящий Гран При Азербайджана станет его 418-й гонкой – рекорд спортивного долголетия в Формуле 1 принадлежит именно ему и, видимо, ещё долго не будет переписан, поскольку завершать карьеру он не собирается.

Ярких моментов в славной биографии двукратного чемпиона мира было немало, но какую гонку он сам считает лучшей? Многим давним поклонникам его таланта, вероятно, запомнился Гран При Европы 2012 года, в котором Фернандо, выступая за Ferrari, одержал свою 29-ю победу. А кто-то назовёт гонку в Имоле, где Алонсо одолел Михаэля Шумахера, и это было важное достижение, одно из тех, благодаря которым испанец выиграл свой первый титул.

Впрочем, вполне возможны и другие варианты, а вот как на этот вопрос отвечает сам Фернандо: «Сложно сказать, какая из гонок запомнилась больше всего. Возможно, одной из лучших была Валенсия (в 2012 году), но больше из-за такого внимания прессы. Но было и много других, об обстоятельствах которых люди просто не знают.

Например, Гран При Малайзии 2011 года. По ходу дистанции у меня были проблемы с коробкой передач. Она уже наполовину вышла из строя, сцепление работало плохо. Переключать передачи вверх я мог нормально, но переходить на более низкую ступень начиная с середины гонки было проблематично.

И вот я подъезжаю к 1-му повороту, переключаюсь с 7-й передачи вниз, но вместо 2-й могу включить только 5-ю. Я прохожу поворот, хотя и потеряв какое-то время, но в следующем проблема повторяется.

Я понимаю, что всё это может привести к сходу, и предпринимаю отчаянную попытку: в момент переключения вниз делаю перегазовку, благодаря чему удаётся перейти на нужную передачу. На следующем торможении я уже четыре раза делал перегазовку, и это позволило переключиться на четыре передачи вниз.

В общем, я нашёл решение проблемы, но это не прошло бесследно для коробки передач. Я спросил команду, правильно ли я действую, ведь КПП могла выйти из строя за один круг. Инженеры Ferrari мне сказали: «Продолжай делать, что делаешь. Коробка выдержит».

И я действовал таким образом на протяжении 30 кругов: тормозил, одновременно нажимая на педаль газа каждый раз, когда надо было переключиться вниз. Я повышал обороты, синхронно двигая подрулевым переключателем передач.

Инженеры мне потом сказали, что не могли понять, как мне так быстро удалось найти решение, ведь на это мне потребовалось всего 13 или 14 секунд. Я ответил, что просто терпеть не могу проигрывать, сходить с дистанции посреди гонки. Прежде чем остановить машину и смириться, что не смогу заработать очки, я обязательно перепробую все возможные решения.

В той гонке я финишировал то ли пятым, то ли шестым и был абсолютно не заметен…»

В действительности 10 апреля 2011 года в Сепанге Алонсо занял 6-е место, хотя добрался до финиша спустя 20 с лишним секунд после Фелипе Массы, его напарника по Ferrari.

«При этом ту гонку никто не помнит, – добавил Алонсо. – Но по ходу той гонки мне пришлось потратить столько энергии, сохранять такой уровень концентрации, что лично мне она запомнилась. К тому же мне удалось моментально найти решение проблемы, с которой мы раньше не сталкивались».

