Норрис: Я продолжал делать то, что делал весь уик-энд

В Сингапуре Ландо Норрис подтвердил свою скорость, в пятый раз в сезоне выиграв поул, а на узкой городской трассе это уже полдела. Оскар Пиастри, его напарник по McLaren, показал пятый результат.

Ландо Норрис (1-й): «Пришлось непросто, прежде всего в квалификации. Оказалось, что прогрессировать и заметно улучшать время на круге было трудно. При этом мне казалось, что все остальные ехали всё быстрее и быстрее, особенно под конец квалификации.

Но важно, что моего результата оказалось достаточно для поула, тем более на сингапурской трассе. В общем, я рад! С самого начала уик-энда у меня хорошее настроение, я чувствую уверенность, хотя, возможно, в меньшей степени это относится к квалификации, но мы всё-таки справились с делом.

Концовка квалификации мне понравилась – сердце билось учащённо, и я получил удовольствие. Последний круг получился не так хорошо, как тот, что я проехал до красных флагов, и всегда можно было ещё немного прибавить. Но машина производила хорошее впечатление, а когда ты чувствуешь уверенность, можно по-настоящему атаковать и стараться проехать круг как можно лучше.

Поскольку я верил, что скорость у нас есть, мне не нужно было атаковать слишком агрессивно, и я просто продолжал делать то, что делал весь уик-энд. Мне не нужно было выходить за пределы возможного, хотя это сложно. Трасса неровная, машина всё время смещается, и можно запросто допустить ошибку, если затормозить хотя бы на метр позже.

Если перестараешься, то придётся дорого за это заплатить. Но я сохранял спокойствие и задачу на сегодня выполнил. Посмотрим, чего мы сможем добиться завтра».

Оскар Пиастри (5-й): «Думаю, я сам виноват, поскольку плохо проехал последний сектор, потеряв там много времени. Остаётся только сожалеть, ведь до этого круг складывался нормально – в общем, я очень расстроен.

Если честно, мне было вполне комфортно за рулём, но я допускал слишком много ошибок. Очень жаль, ведь машина весь уик-энд способна на хороший темп. Мне потребовалось какое-то время, чтобы раскрыть её потенциал, но в квалификации мы были более-менее быстрыми. Я это понимаю, из-за чего расстраиваюсь ещё больше».

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