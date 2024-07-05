Алонсо не согласен с системой штрафных баллов

У Фернандо Алонсо восемь штрафных баллов, если до 24 марта 2025 года он получит ещё четыре, то будет вынужден пропустить гонку. Испанец считает, что сейчас эта система фактически препятствует борьбе с соперниками…

Фернандо Алонсо: «Система штрафных баллов появилась, чтобы отделить опасных гонщиков, которые продолжали накапливать штрафы без запрета на участие в гонках или чего-то еще. Просто чтобы не подвергать опасности никого на трассе.

Но сейчас мы путаем ошибки на трассе с опасным вождением. Я ошибся в третьем повороте, врезался в Чжоу и заслужил 10-секундный штраф. Возможно, Нико – или другой пилот, не знаю, в гонке тоже допустил ошибку, расплатившись за неё возвратом позиции, штрафом в 5 или 10 секунд. Но это просто ошибки, которые были и будут всегда. Я не вижу ничего опасного.

Мы лишаем себя стимула попытаться совершить обгон, зная, что в случае ошибки получим штрафные баллы. В результате иногда лучше остаться позади. Фактически, они вынуждают нас обгонять только с помощью DRS. На мой взгляд, это неправильно.

В прошлом мы старались не допустить, чтобы опасные гонщики каждый второй уик-энд подвергали людей опасности. Так было, когда Грожан попал в аварию в Спа, выбив из борьбы Льюиса, меня и кого-то ещё.

Но у нас никогда не было столько правил, как сейчас. Мы не можем обгонять на пит-лейн, не можем ехать быстро на пит-лейн, не можем ехать медленно на трассе – мы не можем почти ничего. Гонщики и команды недовольны чрезмерным регулированием. Нужно собраться и найти решение, предложить что-то, что будет лучше сегодняшних правил.

В гонках вы доверяете другим пилотам и в пылу борьбы за очки, за подиум или за титул на мгновение забываете о правилах. Я пять раз боролся за титул в последней гонке, в последние мгновения сезона. Как можно думать о правилах в такой момент? Ты идешь на обгон или защищаешься, стараешься быть честным и доверяешь другим гонщикам. В гонках так было всегда».

Источник