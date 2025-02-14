Алену Просту не понравился сериал Netflix о Сенне

В конце ноября прошлого года на стриминговом сервисе Netflix вышел сериал об Айртоне Сенне, который получил неоднозначные оценки публики. Среди тех, кому не понравилась новинка, оказался четырёхкратный чемпион мира Ален Прост. Бывший соперник Айртона считает, что сериалу не хватает реалистичности.

«Я уверен, что Айртону сериал не понравился бы, и не в последнюю очередь из-за недостаточно внимательного отношения к фактам, – приводит слова Алена Проста RMC Motori. – Это отличная история, но нельзя рассказывать вещи, которые не имеют отношения к правде.

Если авторы делают коммерческий проект, то неправильно использовать имя Сенны. Мне это не нравится, и я не принимаю такой подход».

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