Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Усик выделил британского супертяжеловеса Дерека Чисору.

«Считаю, что самый сложный соперник в моей боксерской карьере – это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. Дерек – ужасный парень, жесткий боксер. Он очень жесткий. Он крепкий. С ним было трудно» – сказал Усик.

Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это был второй бой для Александра в хевивейте.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua