Марта Костюк – о победе над Гауфф: “Коко – невероятный боец, у нас всегда получаются зрелищные матчи”

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими эмоциями после победы на третьей ракеткой мира Коко Гауфф в матче второго круга турнира в Дохе



“В первую очередь я хочу поблагодарить зрителей за поддержку. Мне очень приятно видеть почти полный центральный корт. Не часто такое случается, к сожалению, но я рада, что ситуация меняется. Так что я очень благодарна, что вы пришли.

Коко – невероятный боец, у нас всегда получаются зрелищные матчи. Если вы не видели наш матч на турнире в Штутгарте, то зайдите на YouTube и посмотрите (смеется). Это точно был замечательный поединок.

Сегодня я просто пыталась придерживаться того, что я должна была делать. Я очень счастлива, что все решилось в 2 сетах. И я очень счастлива, что прошла в 3 круг.

Если вспомнить Штутгарт, и то, что там я обыграла 3 теннисисток из топ-10? Да, но чтобы получить первую победу мне сначала пришлось проиграть 14 таких матчей. Поэтому, я думаю, все дело в самоотверженности и желании продолжать двигаться дальше. Именно благодаря этому я сегодня здесь. Я уверена, что скоро статистика в этих встречах сравняется, у меня будет 14 побед или 15, сколько там я уже проиграла… Но, да, сейчас это приятное ощущение (смеется)”.

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