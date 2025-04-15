Мюнхен. Шелтон отыграл три матчбола в матче против “квалифаера” из пятой сотни рейтинга, Зверев легко выиграл свой стартовый матч

Итоги первого игрового дня на турнире АТР 500 в Мюнхене



Мюнхен, Германия • 14-20 апреля • грунт • €2,747,360

Действующий чемпион: Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 1) – Александр Мюллер (Франция) 6:4, 6:1

Даниэль Альтмайер (Германия, WC) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q) 7:6(5), 7:6(5)

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Лернер Тьен (США, Q) 6:4, 6:2

Давид Гоффен (Бельгия) – Билли Харрис (Великобритания, LL) 6:2, 6:7(2), 6:4

Миомир Кецманович (Сербия) – Маркос Гирон (США) 6:2, 6:7(2), 7:6(9) – отыграл 2 матчбола

Бен Шелтон (США, 2) – Борна Гойо (Хорватия, Q) 4:6, 7:6(6), 7:6(3) – отыграл 3 матчбола

• Александр Зверев за 80 минут выиграл свой стартовый матч на домашнем турнире, второй раз за два очных поединка, обыграв Александра Мюллера. Во втором круге Зверев сыграет против своего соотечественника Даниэля Альтмайера, которого обыграл в прошлом году на харде в Акапулько (счет их личных встреч 2-1 в пользу Зверева).

• Бен Шелтон затратил 2,5 часа на победу в матче против 410-й ракетки мира, отыграв два матчбола на тай-брейке второго сета и еще один в концовке решающей партии. Это первая победа американца на грунте, с прошлогоднего Ролан Гаррос, где он дошел до третьего круга. Во втором раунде Шелтон сыграет против победителя встречи Роберто Баутиста-Агут – Ботик ван де Зандсхулп.

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