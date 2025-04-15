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Автоспорт

В Формуле 1 готовы отказаться от трассы в Имоле

В Формуле 1 готовы отказаться от трассы в Имоле

Италия – одна из двух стран в календаре Формулы 1, принимающая более одного Гран При в год. В мае в Имоле проходит Гран При Эмилии-Романьи, а Монца в сентябре принимает Гран При Италии. Контракт с Имолой истекает в 2025 году, и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали намекнул, то он не будет продлён.

Стефано Доменикали: «Италия всегда была и останется в будущем важной частью Формулы 1. Но всё труднее проводить два Гран При в одной стране, поскольку интерес к Формулы 1 растёт, и в ближайшие месяцы нам придётся иметь с этим дело. Сложно представить, что ситуация, когда Имола и Монца вместе присутствуют в календаре, будет долго продолжаться.

С личной точки зрения мне будет сложно принять решение, но я должен выполнять международную роль, которая заключается в ответах на запросы со всего мира из стран, которые могут помочь росту Формулы 1. Это оценка, которую мне вскоре придётся принять, как окончательный выбор».

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