Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Вице-президентка Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала возможное возвращение на ринг легендарного боксера, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко:

«У него есть большая мотивация побить рекорд Формана. Он постоянно проводит тренировки, это не фитнесс, а мощный боксерский ритм. Он работает в парах и на снарядах. Это регулярные упражнения.

Однажды я приехала в боксерский зал в субботу в 9 ранку, а Вова (Кличко – прим) уже завершал тренировку. Я была в шоке. Он сказал, что для него это, как мотивация. Это его цель, он чувствует, что может выйти на ринг и побить рекорд.

На данный момент идут переговоры о возвращении Кличко. Это длится последние восемь месяцев. Команда Владимира обсуждает все возможные варианты. Главное – чтобы предстоящий бой был за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Но… Для этого нужно, чтобы Александр Усик немного отошел в сторону, то есть отдал один из поясов», – рассказала Шатерникова.

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