Разница шокирует. Стали известны гонорары Беринчика и Наваррете

Queensberry Promotions. Денис Беринчик и команда

Опубликована информация о гарантированных минимальных гонорарах чемпиона мира по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) и Эмануэля Наваррете (38-2-1, 31 КО) за бой, который состоялся 18 мая на шоу от Top Rank.

Наваррете, хоть и проиграл, но заработал 1 млн долларов. Для Беринчика эта сумма составила всего 80 тысяч долларов.

Интересно, что некоторые бойцы, дравшиеся в андеркарде, заработали больше Беринчика.

Отметим, что Беринчик завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе раздельным решением судей: Беринчик 115-113, Наваррете 116-112, Беринчик 116-112.

sport.ua