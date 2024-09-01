В Alpine подтвердили, что команда не продаётся

В Alpine F1 поспешили опровергнуть предположение, прозвучавшее в эфире Sky Sports, что в Renault изучают возможные варианты продажи заводской команды. Об этом в субботу, комментируя третью тренировку в Монце, говорил Нико Росберг, чемпион мира 2016 года, сотрудничающий с британским телеканалом в качестве эксперта.

По его словам, ему тоже предлагали стать новым инвестором Alpine F1. Вот как на это отреагировали в команде из Гроува:

«Заявление некорректное, и мы хотели бы пояснить, что команда больше не продаёт акции в дополнение к доле в 24%, уже проданной группе инвесторов (Otro Capital, RedBird Capital Partners, и Maximum Effort Investments) в июне 2023 года.

В эту группу входит несколько известных спортсменов и предпринимателей, занимающихся инвестициями в спорт, и вот эта группа находится в постоянном поиске новых инвесторов, которые могли бы стать совладельцами её доли в 24%. Мы категорически повторяем то, что уже говорилось нашим высшим руководством: команда не продаётся».

Основной пакет акций команды, а именно 76%, по-прежнему принадлежит Renault Group. Кстати, Лука де Мео, глава французского автоконцерна, в этот уик-энд находится в Монце на Гран При Италии.

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