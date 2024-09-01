US Open. Киченок и Нис не смогли выйти в четвертьфинал соревнований

Украинско-монакский дуэт проиграл втором круге Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $802,000

Действующие чемпионы: Данилина/Хелиёваара (Казахстан/Финляндия)

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Второй круг

Надежда Киченок/Уго Нис (Украина/Монако) – Тэйлор Таунсенд/Дональд Янг (США, WC) 5:7, 4:6

Киченок и Нис не удалось обыграть обладателей wild card и выйти в четвертьфинал на их первом совместном турнире.

Украинская теннисистка в третий раз сыграла в смешанном парном разряде на US Open. Лучший её результат на этом турнире – четвертьфинал в 2018 году, когда она выступала здесь с нидерландцем Уэсли Колхофом.

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