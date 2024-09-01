Connect with us
Футбол

Ювентус – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Роме нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча

Ювентус - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Ювентус" – единственная команда в лиге без очковых потерь после двух туров. Причем дважды победила со счетом 3:0. И второй 3:0 добыла в гостях у "Вероны", которая сама разгромила там с таким же счетом "Наполи". Удастся ли продолжить серию побед против кризисной "Ромы"? Или же окажется, что "Комо" и "Верона" – не показатели реальной силы "Юве", а римляне наконец-то проснутся?

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

    • Чемпіонат Италии, третий тур

    1 сентября 2024. Турин, "Альянц Стэдиум"

    "Ювентус" 21:45 "Рома"

    Трансляция – MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    Ювентус - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Ювентус - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Ювентус - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    В эфире

    Ювентус - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Текстова трансляція матчу Ювентус – Рома Смотреть трансляцию

    Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Ювентус – Рома

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis