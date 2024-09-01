Зак Браун: Перед стартом я всегда нервничаю

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, перед стартом Гран При Италии, где Ландо Норрис и Оскар Пиастри стартуют из первого ряда, дал понять, что у них есть право соперничать друг с другом, однако они должны помнить об интересах команды.

Зак Браун: «Перед стартом гонки я всегда нервничаю, а на этой трассе такой длинный разгон в сторону 1-го поворота… Тем более что результаты очень плотные, поэтому не ожидаю, что сегодня мы сможем победить с таким преимуществом, как в Нидерландах. Хотя это было бы здорово.

Полагаю, у всех гонщиков, стартующих с первых семи позиций, есть шансы на победу в этой гонке. Если говорить о командной тактике, то перед стартом мы побеседовали с обоими нашими гонщиками, и они понимают, что интересы команды превыше всего, но при этом они вполне могут соперничать друг с другом.

Посмотрим, как сработает наша тактика, поскольку события на трассе могут развиваться по разным сценариям, но понятно, что на ход гонки повлияет поведение резины.

Вчера наш гонщик Пато О’Вард выиграл гонку IndyCar, сегодня гонщик молодёжной программы McLaren выиграл гонку Формулы 2, поэтому сейчас слово за Ландо и Оскаром!»

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