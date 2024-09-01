БК Запорожье подписал экс-форварда Прометея Петренко

21-летний игрок в прошлом сезоне выиграл Высшую лигу

БК Запорожье подписал бывшего форварда Прометея Александра Петренко.

21-летний баскетболист в составе клуба из Слобожанского выиграл Высшую лигу-2023/24. Петренко проводил в среднем 18 минут на площадке, набирал 8,4 очка и совершал 3,1 подбора.

Напомним, президент СК Прометей Владимир Дубинский сообщил, что клуб и его спортивная академия прекращают свое существование из-за давления правоохранительных органов. Также Дубинский сообщил о сложении с себя полномочий президенту ПВЛУ и вице-президента ФВУ. Позднее исполнительный директор СК Прометей Дмитрий Палийчук подтвердил, что клуб прекращает свое существование.

Петренко — воспитанник запорожского ДЮСШ-12. Его дед Александр Широбоков ранее возглавлял Ферро, а отец Валерий Петренко был одним из лучших снайперов запорожской команды. Также старший брат Владислав играл за второй состав Ферро-ЗНТУ.

Петренко стал четвертым новичком БК Запорожье нынешним летом. Ранее команда Валерия Плеханова подписала Серафима Новикова, Владислава Николайчука и Сергея Скиру.

БК Запорожье занял пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2023/24. В плей-офф команда Валерия Плеханова уступила Черкасским Мавпам в четвертьфинале.

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