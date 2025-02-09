Днепр в напряженном поединке вырвал победу у Киев-Баскета

MVP встречи стал Станислав Тимофеенко, набравший 15 очков, 6 подборов и 4 передачи

Днепр в напряженном матче обыграл Киев-Баскет в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet-2024/25 — 76:73.

Днепряне уверенно выиграли первую четверть с перевесом +14 очков. Киев-Баскет сумел перехватить инициативу. За две следующие четверти вместе Днепру удалось набрать лишь 25 очков, а киевляне вырвались вперед. Концовку встречи лучше провели днепряне. В последней атаке Киев-Баскет имел шанс перевести встречу в овертайм, но завершающий трехочковый бросок был неточным.

MVP матча стал Станислав Тимофеенко, на счету которого 15 очков, 6 подборов и 4 передачи. У киевлян отметим Максима Зайцева, который набрал 21 очко.

Днепр продолжает лидировать в Суперлиге, выиграв все 18 своих матчей. Киев-Баскет идет на втором месте с 16-ю победами против шести поражений.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Днепр — 73:76 (12:26, 20:12, 20:13, 21:25)

Киев-Баскет: Сушкин (15), Когут (7+5 подборов), Клевзуник (8), Сандул (12+8 подборов), Сафонов (6), Зайцев (21), Карпюк (4)

Днепр: Сыпало (11), Тимофеенко (15 + 6 подборов + 4 передачи), Конев (2 + 6 подборов + 6 передач), Закурдаев (16), Горобченко (10 + 6 подборов), Дубоненко (14), Загреба (6), Сорочан (2+7 подборов)

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