Гравцю збірної з 3х3 не сподобалось, що ми показали, як він грає в гольф у Німеччині

Баскетбол – один з найбільш популярних видів у всіх версіях списків атлетів, які не повернулись з-за кордону після отримання дозволу на виїзд від міністерства молоді та спорту.

👉 До оновленого списку спортсменів, які не повернулись з-за кордону, увійшли 36 представників баскетболу

У них фігурував хто завгодно – від чинних гравців національної збірної і колишніх тренерів молодіжок до масажистів, які скористались власним шансом та завдяки роботі на ФБУ залишились в інших країнах після офіційних турнірів.

Але найбільше представництво мав баскетбол 3х3 (з Ігор-2020 – олімпійський вид спорту, у якому Україна, щоправда, не має навіть теоретичних шансів відібратись у Париж по чоловічій сітці). Зокрема, з 13 гравців, що увійшли у розширений склад національної збірної на змагання календарного 2022 року, в Україну повернулись лише четверо – захисник «Черкаських Мавп» Нікіта Руслов, форвард «Старого Луцька» Антон Мусієнко, бігмен «Говерли» Ілля Кабацюра та Віктор Колотілов, який у поточному сезоні зіграв кілька матчів у Вищій лізі за харківський «Політехнік».

Решта дев’ять – плюс тренери команди Тімур Арабаджі та Олександр Кодола – залишились за кордоном, порушивши надані їм умови виїзду та повернення.

Один з цих баскетболістів, захисник Юрій Кондраков (вихованець луганського баскетболу, ексгравець «Запоріжжя», «Одеси» та «Будівельника»), зараз виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Німеччини. Де, м’яко кажучи, не має якогось зіркового статусу – у його середній статистиці трохи більше п’яти очок за матч (в «Одесі» свого часу мав понад 14 і навіть викликався на Матч зірок Суперліги).

Але чомусь соромиться цього – Кондракову не сподобалось, що баскетбольна редакція Tribuna.com показала у соцмережах, як він проводить вільний час, граючи у гольф:

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Фото: ФБУ

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