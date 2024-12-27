Кривбасс одержал победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET-2024/25

Судьбу встречи решил небольшой задел, сделанный клубом из Кривого Рога в первой половине встречи

В Черкассах состоялся матч регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — Кривбасс в гостях обыграл Черкасские Мавпы (71:67).

По итогам стартовой четверти хозяева паркета имели отрыв в три очка, но к большому перерыву Кривбасс сумел наверстать упущенное и даже вырвался вперед (32:29).

Третья десятиминутка выдалась абсолютно равной. В ее концовке Черкасские Мавпы даже повели в счете, но Кривбасс быстро вернул лидерство в свои руки. Криворожской команде в заключительной четверти удалось отстоять небольшой задел сделанный ранее, добыв свою вторую кряду победу.

Самым результативным игроком встречи стал лидер Кривбасса Михаил Бублик, на счету которого 22 очка и 6 подборов. В составе Черкасских Мавп стоит отметить Льва Кошеватского, записавшего в свой актив 18 очков.

Черкасские Мавпы в турнирной таблице по-прежнему идут третьими — они одержали 8 побед в 15-ти проведенных встречах. Кривбасс занимает пятое место — на его счету 7 побед в 14-ти поединках.

В заключительном поединке Суперлиги FAVBET в 2024-м году также встретятся между собой Кривбасс и Черкасские Мавпы, которые вновь сыграют завтра, 28 декабря.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Черкасские Мавпы — Кривбасс — 67:71 (18:15, 11:17, 19:19, 19:20)

Черкасские Мавпы: Марченко 13 + 6 подборов, Кошеватский 18 + 5 перехватов, Агафонов 14 + 7 подборов, Климов 10 + 8 подборов, Клебан 2 + 8 подборов – старт; Пирогов 10, Фесун 0

Кривбасс: Бублик 22 + 6 подборов, Быков 6, Ловингс 13, Водолазский 3, Товкач 2 + 6 подборов – старт; Келли 13 + 8 подборов, Триколенко 10 + 5 подборов, Мельник 2.

Источник