Прев’ю Першого Раунду ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс

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Наггетс (2 місце) — Лейкерс (7 місце)

Сезонна серія 3:0 на користь Наггетс

Та й в цілому, востаннє, коли Лейкерс перемагали чинних чемпіонів — 16 грудня 2022 року. Наступні 8 матчів — 8 поразок.

Але я сподіваюсь, що ця статистика не вводить вас в оману. Бо мене ні!

Особисто я не вірю, що в наступних чотирьох матчах першого раунду, Лейкерс не здобудуть жодної перемоги. Так, забігаючи наперед скажу, що я ставлю на важку серію та прохід Денвера в 7 матчах.

Але це дуже слизький прогноз, як і сам матчап, що має всі шанси на те, щоб вислизнути з рук Наггетс.

Історія протистояння : Фінал Конференції в Першому Раунді

Так, на моє переконання, в цій серії вирішиться доля путівки від Західної Конференції в Фінал НБА!

З моменту коли Дарвін Хем перестав бавитись чимось там в кишенях штанів, а нарешті почав використовувати свій найкращий, найефективніший лайнап, що довів свою придатність в плей-оф минулого року, перевівши Руї Хачімуру в стартову п'ятірку з кінцями, відтоді, а саме від 2 лютого, у Лейкерс 5й кращий показник перемог та поразок 22-10.

За цей період, у них 3тя в Лізі краща атака — 118.5 атакуючий рейтинг. Так, дещо просідає оборона. Проте я вірю, що в потрібний момент, такі гравці як Леброн Джеймс та Ентоні Девіс зможуть включитись.

Денвер Наггетс, починаючи з МВЗ, мають 3й кращий показник в атаці — атакуючий рейтинг 119.2. 5ту кращу оборону — оборонний рейтинг 109.4. Разом з Оклахомою — єдині команди, що входять в топ 5 обох показників. Вони мають 2й кращий нет рейтинг — 9.8, поступаючись лише Селтікс.

Нікола Йокіч проводить черговий сезон рівня МВП. І на мою скромну думку — виграє цю нагороду втретє у своїй кар'єрі.

Прогноз : прохід Наггетс 4:3

Якщо в цій, та в наступних серіях, не станеться чогось екстраординарного, саме котрийсь з цих колективів і представлятиме Захід в Фіналі НБА.

Фактори серії :

📍 Ротація Наггетс. Так, минулого року, однією з переваг Наггетс у серії проти тих самих Лейкерс, стала наявність таких гравців як Брюс Браун та Джеф Грін. Денвер спробували замінити ветеранів гравцями власного ресурсу Крістіаном Брауном та Пейтоном Вотсоном.

Цього сезону я дивився ігри Наггетс чи не найбільше. Старався не пропускати жодного матчу. Молоді дарування Наггетс є хорошими гравцями. Такими собі "самородками", що підходять тематиці френчайзу з Колорадо. Втім, особисто на мій погляд, їм так і не вдалось повноцінно замінити втрачених ветеранів.

Про складову досвіду та дорослості я взагалі мовчу. Ці процеси не пришвидшиш ніяк. І ні, я не вимагаю від Брауна та Вотсона більшого, ніж вони можуть дати. Просто хотілось зауважити, що якщо у сьогоднішнього Денвера й є слабкі місця, в які битимуть Лейкерс — Крістіан та Пейтон і є тими "слабкими місцями".

Тим не менше, вони можуть принести і користь. Вотсон — атлетичний 3&D, якого точно спробують кинути оборонятись проти Леброна Джеймса. Тоді як Крістіан Браун, можливо й не зробив очікуваного від нього, серйозного "кроку вперед", порівняно з минулим сезоном, але енергія якого, разом з проривами під кільце, катами та обороною проти гардів суперника, точно не будуть зайвими.

📍 Ротація Лейкерс. Щодо ротації ЛАЛ, тут, я гадаю, варто вкотре наголосити, що рівень гри ДіАнджело Рассела в регулярній частині чемпіонату — це ІПСО. На яке ми могли вже не раз попадатись. Як тільки мова заходить про плей-оф, цей чудак, що моментами демонструє гру рівня МВЗ, розчиняється на паркеті.

В заключних двох іграх серії проти Наггетс минулого сезону, він сумарно зіграв 35 хвилин набравши 7 очок. Хоча, якщо дивитись на статистику — це одна й та сама людина, що однаково грала, що в цьому, що в минулому сезоні. А конкретно в регулярних частинах чемпіонату.

Також для Лейкерс буде важливо, щоб Руї Хачімура продемонстрував рівень гри не нижче минулорічного. Коли він перетворювався просто на якогось звіра, що влучав 56% з поля та 49% з-за дуги. Цьогоріч, до речі, у нього 42% з-за дуги по ходу регулярки.

📍 Джамал Мюррей. Минулого року, в Фіналі Західної Конференції, на мою думку, саме Джамал заслуговував на звання МВП ФЗК. Набираючи 33 очки в середньому разом з 6 підбираннями та 5 асистами, з лінійкою влучань 53/41/95%. Якщо Мюррей буде здоровий, від нього багато що залежатиме і цього разу.

pics from : nba.com; denverpost.com

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