Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия после победы над Девином Хейни заявил о переходе в полусредний вес.

«Я не думаю, что Танк (Джервонта Девис. – прим.) победит Фрэнка Мартина. Но, если бы он это сделал, то не стал драться со мной, потому что я поднимаюсь в весе.

Я не укладываюсь в первый полусредний вес (63,5 кг), и собираюсь в полусредний дивизион (66,68 кг). Я не могу сделать 63,5 кг. Даже технически я никогда не дрался в этом весе.

Мое тело не может опуститься ниже 64,9 кг, это невозможно. Я опробовал каждую технику», – признался Гарсия.

Как известно, Райан Гарсия перед поединком с Девином Хейни не уложился в вес, поэтому после победы над ним не стал обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе.

sport.ua