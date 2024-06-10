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Бокс

Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко

Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прошел блиц-опрос, в котором выбирал лучшего между двумя боксерами:

  • Деонтей Уайлдер или Диллиан Уайт? Уайлдер
  • Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно? Уайлдер
  • Деонтей Уайлдер или Дерек Чисора? Чисора
  • Дерек Чисора или Майк Тайсон? Чисора
  • Дерек Чисора или Чжан Чжилей? Чисора
  • Дерек Чисора или Тайсон Фьюри? Чисора
  • Дерек Чисора или Энтони Джошуа? Джошуа
  • Энтони Джошуа или Джо Фрейзер? Джошуа
  • Энтони Джошуа или Леннокс Люьис? Джошуа
  • Энтони Джошуа или Джордж Форман? Джошуа
  • Энтони Джошуа или Владимир Кличко? Кличко
  • Владимир Кличко или Мухаммед Али? Мухаммед Али
  • Мухаммед Али или Александр Усик? Мухаммед Али

    • 29 мая Турки Аль-Шейх официально объявил, что бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

    ВИДЕО. Блиц-опрос вместе с Александром Усиком

    sport.ua

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