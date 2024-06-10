Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прошел блиц-опрос, в котором выбирал лучшего между двумя боксерами:

Деонтей Уайлдер или Диллиан Уайт? Уайлдер

Деонтей Уайлдер или Фрэнк Бруно? Уайлдер

Деонтей Уайлдер или Дерек Чисора? Чисора

Дерек Чисора или Майк Тайсон? Чисора

Дерек Чисора или Чжан Чжилей? Чисора

Дерек Чисора или Тайсон Фьюри? Чисора

Дерек Чисора или Энтони Джошуа? Джошуа

Энтони Джошуа или Джо Фрейзер? Джошуа

Энтони Джошуа или Леннокс Люьис? Джошуа

Энтони Джошуа или Джордж Форман? Джошуа

Энтони Джошуа или Владимир Кличко? Кличко

Владимир Кличко или Мухаммед Али? Мухаммед Али

Мухаммед Али или Александр Усик? Мухаммед Али

29 мая Турки Аль-Шейх официально объявил, что бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

ВИДЕО. Блиц-опрос вместе с Александром Усиком

sport.ua