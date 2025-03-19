«Он выгорел». Климас сообщил новости о состоянии чемпиона мира из Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF Василий Ломаченко (18–3, 12 КО) еще не принял окончательное решение о возвращении на профессиональный ринг. Об этом сообщил промоутер украинского боксера Эгис Климас:

«Ломаченко пока не знает, вернется ли он на ринг, чтобы провести следующий поединок. Нет никаких новостей. Я разговаривал с Василием, он прекрасно себя чувствует, немного тренируется, но пока не уверен, что будет биться дальше.

Меня не удивит, если он объявит о завершении карьеры. Он выгорел несколько раз, пока выступал в профессионалах. Когда боксер побеждает в бою, а судьи фиксируют победу совсем другого боксера… Такие моменты наносят урон, затрагивают чувства. Несправедливые решения убивают любую мотивацию выходить на ринг. Так что, Ломаченко выгорел», – сообщил Климас.

Украинский боксер провел последний поединок в мае прошлого года, когда одолел австралийского боксера Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF.

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sport.ua