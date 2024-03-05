ЧИСОРА: «Много давления на Джошуа, но он нокаутирует Нганну»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский боксер Дерек Чисора дал свой прогноз на бой между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну.

«Так много давления на Джошуа. Он сейчас представляет бокс в бою с Фрэнсисом Нганну, представляет всех нас. Он дерётся за себя, за своё имя, за своё достоинство. Когда ты выходишь с таким большим давлением, когда ты дерёшься с кем-то, кого ты не знаешь, и кто является отличным бойцом. Ведь помните, что у Фрэнсиса всего 10 раундов с Тайсоном Фьюри, и в одном из раундов он уронил Тайсона. Так что это неизвестность, и это будет его самый сложный бой в карьере.

У Фрэнсиса нет никаких плохих привычек. Он занимается боксом всего полтора года. Когда ты профессионал, у тебя появляются плохие привычки. Когда ты любитель, когда ты только начинаешь понимать, как бросать джеб, возвращать перчатку к щеке, бросать «двойку» и потом уходить – ты придерживаешься этого. Но когда ты узнаёшь больше, ты забываешь это, и у тебя появляется много плохих привычек. Я говорю вам сейчас, это будет тяжёлый бой для Джошуа, но я вам могу гарантировать, что он его нокаутирует», – сказал Чисора.

Бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта.

sport.ua