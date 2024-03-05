Артета — после 6:0 над Шеффилдом: Надо сохранить этот темп

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромную победу своей команды над "Шеффилдом" (6:0) в матче АПЛ.

"Отличный вечер. То, как мы начали матч, имело большое значение: мы были агрессивны, в хорошем настроении и показали отличное качество игры. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Я был очень доволен выступлением футболистов, и очень рад, что некоторые игроки вернулись спустя долгое время.

"Команда демонстрирует признаки желания достигать большего — это прекрасно. Энергия сейчас очень хорошая. Когда побеждаешь, все становится проще, нам нужно сохранять темп. Мы надеемся, что сможем стать лучше и набрать больше очков, чем в прошлом сезоне", — цитирует Артету BBC.