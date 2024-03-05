Остин. Севастова не доиграла четвертьфинальный матч из-за травмы, Юань Юэ победила в китайском противостоянии

На турнире WTA 250 в США известны участницы полуфиналов

Остин, США • 26 февраля — 3 марта • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Марта Костюк (Украина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ангелина Калинина (Украина, 1) — Диан Парри (Франция, 5) 1:6, 6:4, 6:2

Ван Сиюй (Китай, 6) — Даниэль Коллинс (США, 3) 6:2 (отказ)

Юань Юэ (Китай, 8) — Ван Яфань (Китай) 6:3, 7:5

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Анастасия Севастова (Латвия) 4:6, 1:2 (отказ)

Юань Юэ проведёт третий полуфинал на уровне WTA, в том числе второй в текущем сезоне. В январе китаянка сыграла на этой стадии турнира WTA 250 в Хобарте. Напомним, что в прошлом году Юань Юэ дошла до финала на турнире WTA 250 в Сеуле.

Анна Каролина Шмидлова вышла в полуфинал турнира WTA впервые за последние пять лет. В 2019 году словачка смогла дойти до финала в Хобарте. В целом для Шмидловой это будет девятый полуфинал в карьере.

Анастасия Севастова не смогла доиграть матч из-за травмы колена, которую она получила во время розыгрыша, неудачно выйдя к сетке. Корт латвийка покинула на коляске. Напомним, что Севастова вернулась в Тур после почти двухлетней паузы, связанной с рождением ребёнка.

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