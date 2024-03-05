Бавария примет Лацио, Реал Сосьедад — ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 5 марта, состоятся первые ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24. Мюнхенская Бавария попытается отыграться у римского Лацио, а Пари Сен-Жермен на выезде попытается удержать заработанный гандикап над Реалом Сосьедад.

Расписание матчей 1/8 финала

22:00. Бавария — Лацио(первый матч — 0:1)

22:00. Реал Сосьедад — ПСЖ(первый матч — 0:2)

*Указанное время — киевский

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, поэтому , например, победа Баварии над Лацио со счетом 2:1 переведет игру в дополнительное время. Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала — на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Бавария — Лацио: где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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