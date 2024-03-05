Бавария примет Лацио, Реал Сосьедад — ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 5 марта, состоятся первые ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24. Мюнхенская Бавария попытается отыграться у римского Лацио, а Пари Сен-Жермен на выезде попытается удержать заработанный гандикап над Реалом Сосьедад.
Расписание матчей 1/8 финала
*Указанное время — киевский
Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, поэтому , например, победа Баварии над Лацио со счетом 2:1 переведет игру в дополнительное время. Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала — на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Бавария — Лацио: где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов