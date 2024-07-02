Секретний шифр Морзе на сьогодні 2-3 липня в Hamster Kombat — FUD

Сьогодні, 2 липня, у грі Hamster Kombat доступний новий секретний шифр. Використовуйте код FUD, щоб отримати велику кількість монет і покращити свої бойові навички.
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Як розшифрувати код FUD
Щоб скористатися новим кодом, вам потрібно знати азбуку Морзе. Ось як виглядає код FUD:
- F: • • – • (два коротких, довгий, короткий)
- U: • • – (два коротких, довгий)
- D: – • • (довгий, два коротких)
Ці комбінації точок і тире складають слово FUD, яке ви повинні ввести в грі.
Навіщо потрібен секретний шифр для Hamster Kombat
Введіть в грі коротке англійське слово азбукою Морзе, і ви отримаєте мільйон монет. Хоча ця сума може здатися невеликою для досвідчених гравців, новачкам вона буде дуже корисною. Щоденний шифр оновлюється о 22:00 за київським часом, і дізнатися його можна на нашому сайті.
Як ввести секретний шифр у Hamster Kombat
Введення коду дуже просте:
- Виберіть у головному меню пункт «Щоденний шифр».
- Введіть слово FUD, використовуючи азбуку Морзе.
Правила введення:
- Точка (•) — короткий тап.
- Тире (–) — довгий (1-2 секунди) тап.
- Робіть невеликі паузи між літерами.
Коли слово буде повністю введено на екрані, гравець отримає свій мільйон монет.
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Для тих, хто шукає можливості заробітку в інтернеті з мінімальними або без початкових вкладень, окрім Hamster Kombat, існує багато інших проектів:
Перспективи розвитку Hamster Kombat
Проект Hamster Kombat продовжує активно розвиватися, і незабаром планується листинг токенів HMSTR. Очікується, що торги розпочнуться на різних криптовалютних біржах через місяць. Нижче наведені декілька бірж, які можуть підтримати листинг Hamster:
- KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.
- BINANCE — здобула славу завдяки власній надійності та зручному функціоналу, який сподобався багатьом;
- OKX — платформа, що поєднує в собі всі необхідні елементи для комфортного використання як новачками, так і досвідченими трейдерами;
- ByBit — привернула широкий спектр користувачів і впровадила одні з найновіших технологій, завдяки чому трейдери отримали великий прибуток від угод;
- BingX — ця платформа заслуговує уваги насамперед завдяки своїй надійності та комфорту;
- GateIO — підтримує багато криптовалют і надає гарантовані торгові опції;
- WhiteBit — зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.
Не пропустіть шанс скористатися новим кодом FUD у Hamster Kombat і отримати безліч монет. Слідкуйте за нашими оновленнями та грайте із задоволенням!