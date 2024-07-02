Секретний шифр Морзе на сьогодні 2-3 липня в Hamster Kombat — FUD

Сьогодні, 2 липня, у грі Hamster Kombat доступний новий секретний шифр. Використовуйте код FUD, щоб отримати велику кількість монет і покращити свої бойові навички.

Як розшифрувати код FUD

Щоб скористатися новим кодом, вам потрібно знати азбуку Морзе. Ось як виглядає код FUD:

F : • • – • (два коротких, довгий, короткий)

: • • – • (два коротких, довгий, короткий) U : • • – (два коротких, довгий)

: • • – (два коротких, довгий) D: – • • (довгий, два коротких)

Ці комбінації точок і тире складають слово FUD, яке ви повинні ввести в грі.

Навіщо потрібен секретний шифр для Hamster Kombat

Введіть в грі коротке англійське слово азбукою Морзе, і ви отримаєте мільйон монет. Хоча ця сума може здатися невеликою для досвідчених гравців, новачкам вона буде дуже корисною. Щоденний шифр оновлюється о 22:00 за київським часом, і дізнатися його можна на нашому сайті.

Як ввести секретний шифр у Hamster Kombat

Введення коду дуже просте:

Виберіть у головному меню пункт «Щоденний шифр». Введіть слово FUD, використовуючи азбуку Морзе.

Правила введення:

Точка (•) — короткий тап.

Тире (–) — довгий (1-2 секунди) тап.

Робіть невеликі паузи між літерами.

Коли слово буде повністю введено на екрані, гравець отримає свій мільйон монет.

Схожі на Hamster Kombat проєкти

Для тих, хто шукає можливості заробітку в інтернеті з мінімальними або без початкових вкладень, окрім Hamster Kombat, існує багато інших проектів:

Перспективи розвитку Hamster Kombat

Проект Hamster Kombat продовжує активно розвиватися, і незабаром планується листинг токенів HMSTR. Очікується, що торги розпочнуться на різних криптовалютних біржах через місяць. Нижче наведені декілька бірж, які можуть підтримати листинг Hamster:

KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.

BINANCE — здобула славу завдяки власній надійності та зручному функціоналу, який сподобався багатьом;

OKX — платформа, що поєднує в собі всі необхідні елементи для комфортного використання як новачками, так і досвідченими трейдерами;

ByBit — привернула широкий спектр користувачів і впровадила одні з найновіших технологій, завдяки чому трейдери отримали великий прибуток від угод;

BingX — ця платформа заслуговує уваги насамперед завдяки своїй надійності та комфорту;

GateIO — підтримує багато криптовалют і надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit — зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Не пропустіть шанс скористатися новим кодом FUD у Hamster Kombat і отримати безліч монет. Слідкуйте за нашими оновленнями та грайте із задоволенням!