Макс Ферстаппен: Нам предстоит особая гонка

Команда Red Bull Racing дебютировала в чемпионате мира в 2005-м, и сейчас идёт 20-й год её истории, поэтому её отношение к предстоящему Гран При Великобритании особенное, в том числе раскраска машин Макса Ферстаппена и Серхио Переса будет обновлена. Однако как именно будет выглядеть RB20, пока в секрете, который будет открыт только завтра.

Макс Ферстаппен: «Гран При Великобритании – ещё одна домашняя гонка для нашей команды, поэтому мы хотим, чтобы всем на базе Red Bull Racing в Милтон-Кинсе было чем гордиться.

В Австрии всё закончилось не так, как мы надеялись, но минувший уик-энд нас многому научил, и мы с командой учтём всё это на будущее, хорошо проанализируем и постараемся применить в нашей работе.

По ходу гонки были допущены определённые ошибки, которые нам дорого обошлись, но в памяти должны остаться и хорошие моменты, которых в дни уик-энда тоже было немало, в том числе мы выиграли спринт и два поула.

Мы занимаемся анализом всего, что мы сделали правильно, разбираемся с тем, что пошло не так, и теперь готовимся к заключительной гонке очень напряжённой серии из трёх этапов подряд. В Сильверстоуне мы намерены вновь бороться за победу.

Нас ждёт особая гонка, для которой команда подготовился новую версию оформления машины. Мы хотим стать ещё сильнее и готовы к уик-энду в Сильверстоуне, тем более что это 20 год истории нашей команды, и это предстоит отметить».

Серхио Перес: «Итоги этапа в Австрии расстраивают, но на нашей скорости сказались последствия того, что в самом начале гонки машина получила значительные повреждения, так что мой уик-энд сложился не лучшим образом.

После субботы в ходе подготовки к воскресенью нам удалось повысить эффективность машины, и жаль, что мы не увидели подтверждения этому на трассе. Мы продолжаем работать, анализируя собранную информацию, чтобы во все дни уик-энда в Сильверстоуне показывать хороший темп.

Предстоящий Гран При Великобритании будет особенным, ведь в этом году команда отмечает 20-летие, а эта гонка проходит в непосредственной близости от базы Red Bull Racing, и все, кто там работает и вносит свой вклад в невероятный успех команды, тоже живут рядом.

Для этой гонки машина будет раскрашена особым образом, и будет выглядеть ещё более впечатляюще, а я хочу добиться более высокого результата и вернуться в прежнюю форму».

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