Тото Вольфф: Никаких оправданий быть не может

Субботний спринт в Майами стал ещё одной неудачной гонкой для Mercedes, хотя Льюис Хэмилтон сделал всё, что было в его силах, чтобы отыграться после сложностей вчерашней квалификации. Но события на трассе, на которой довольно сложно обгонять, складывались не в пользу семикратного чемпиона мира: хотя на трассе он финишировал 8-м, но получил 20 штрафных секунд за превышение скорости на пит-лейн и оказался на 16-й строчке протокола.

«Не думаю, что от спринтерской гонки вообще стоит ждать многого, – прокомментировал Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes. – Обгонов было не так много. Мы видели, что гонщику на машине, которая быстра на прямых, например, Даниэлю Риккардо, вполне удавалось сдерживать целый поезд, и в итоге он финишировал на той позиции, с которой стартовал.

Если говорить о штрафе, полученном Льюисом Хэмилтоном за превышение скорости на пит-лейн, то подобные ошибки иногда бывают. Тем не менее я думаю, что машина была способна на неплохой темп, однако перед квалификацией мы определённо должны внести изменения в настройки.

Перед спринтом у нас вообще не было возможности поработать с резиной состава Medium, отсюда такое низкое сцепление, которое было буквально на нуле. Поэтому машина вела себя очень нестабильно, и рассчитывать на высокие результаты мы не могли.

Тем не менее, никаких оправданий быть не может, хотя мы видели, что проблемы были и у других команд…»

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