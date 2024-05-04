В лагере Фьюри рассказали о плане британца на бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Фрэнк Уоррен, который представляет интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент победит Александра Усика в объединительном поединке в его же игре.

«Не стоит придавать большого значения бою [Тайсона Фьюри] с Нганну. Там Тайсон боксировал с травмой. Там было не лучшее его выступление, но во всех других боях он боксировал гораздо лучше.

Несколько лет назад, когда он дрался с Кличко, это был чистый бокс. Тайсон вышел и преподал ему урок бокса на его второй родине. После второго боя с Уайлдером он изменил свой стиль, теперь он идет вперед и наносит удары. Он показал, что является хорошим панчером.

Я думаю, именно это и произойдет с Усиком. Он победит его в его же игре. Потому что он очень, очень умен», – заявил Уоррен.

Титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится 18 мая.

Ранее Фрэнк Уоррен назвал Александра Усика хитрым боксером.

sport.ua