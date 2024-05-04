Ла Лига. Жирона – Барселона 4:2. Довбик забивает и ассистирует, Порту выходит и коронует Реал Мадрид

А с той, «сине-гранатовой» стороны, 16-летний Ямаль отдал результативную передачу и заработал пенальти…
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Примера, 34-й тур
Стадион: "Монтиливи" (Жирона)
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес (Испания)
"Жирона" – "Барселона" 4:2
Голы: Довбик (4), Порту (65, 74), Гутьеррес (67) – Кристенсен (3), Левандовский (45+1, с пенальти)
"Жирона": Гассанига – Гарсия, Лопес (Порту, 65), Блинд, Гутьеррес – Эррера, Гарсия – Цыганков (Коуту, 65), Мартин, Савио (Валери, 86) – Довбик
"Барселона": Тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу – Гюндоган, Кристенсен (Педри, 69), Роберто (Ромеу, 79) – Ямаль (Феликс, 84), Левандовский (Торрес, 79), Лопес (Рафинья, 69)
Предупреждения: Кунде (28), Араухо (39), Роберто (43)