Мадрид. Корда и Томпсон впервые стали чемпионами «Мастерса» в парном разряде

На турнире АТР 1000 в Мадриде состоялся финальный поединок в парном разряде

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Себастьян Корда/Джордан Томпсон (США/Австралия) — Ариэль Беар/Адам Павлашек (Уругвай/Чехия) 6:3, 7:6(7)

Себастьян Корда и Джордан Томпсон впервые сыграли вместе. На пути к финалу теннисисты проиграли лишь один сет и обыграли четыре сеяные пары, включая лидеров посева.

Путь к титулу:

R1: Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 1) 7:6(4), 7:5

R2: Андрес Молтени/Джон Пирс (Аргентина/Австралия, 13) 6:4, 6:4

QF: Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 12) 7:6(5), 6:4

SF: Джейми Маррей/Майкл Венус (Великобритания/Новая Зеландия, 11) 3:6, 6:3, 10-8

FR: Ариэль Беар/Адам Павласек (Уругвай/Чехия) 6:3, 7:6(7)

Для Себастьяна Корды это был первый финал на уровне АТР-тура в парном разряде и первый титул на «Мастерсе» в карьере (в одиночном разряде он лишь один раз доходил до полуфинала).

Джордан Томпсон восьмой раз сыграл в парном финале и завоевал свой шестой титул. Для австралийца это первый парный титул на «Мастерсе» и первый трофей завоеванный в Европе.

За свою победу в Мадриде Корда и Томпсон заработали 391 680 евро призовых (на пару) и по 1000 рейтинговых очков в парный рейтинг АТР.

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