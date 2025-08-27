US Open. Джокович повторил достижение Федерера, Рууд неожиданно проиграл теннисисту из второй сотни рейтинга

В мужской сетке Открытого чемпионата США известны первые участники третьего круга



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Новак Джокович (Сербия, 7) – Закари Свайда (США, Q) 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1

Томаш Махач (Чехия) – Жуан Фонсека (Бразилия) 7:6(4), 6:2, 6:3

Жером Ким (Швейцария, Q) – Брэндон Накашима (США, 30) 4:6, 7:6(2), 7:5, 3:6, 7:6(8)

Тэйлор Фритц (США, 4) – Ллойд Харрис (ЮАР, Q) 4:6, 7:6(3), 6:2, 6:4

Иржи Легечка (Чехия, 20) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12) 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5

Бенжамен Бонзи (Франция) – Маркос Гирон (США) 2:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

• Новак Джокович за 2,5 часа обыграл “квалифаера” и 19-й раз сыграет в третьем круге US Open. Джокович ни разу не проигрывал в Нью-Йорке раньше третьего раунда. Сербский теннисист выиграл 191-й матч на турнирах Grand Slam на харде и сравнялся по этому показателю с лидировавшим Роджером Федерером. В третьем круге соперником Джоковича станет победитель матча Кэмерон Норри (Великобритания) – Франсиско Комесанья (Аргентина).

• Томаш Махач затратил два часа на победу в поединке против 19-летнего Жуана Фонсеки и второй год подряд прошел в 1/16 финала US Open. Дальше чешский теннисист сыграет против своего соотечественника Якуба Меншика или француза Уго Бланше.

• 175-я ракетка мира Жером Ким впервые в карьере сыграл пятисетовый матч и впервые победил соперника из топ-50. Поединок продолжался 4 часа 20 минут, за которые Ким подал 28 эйсов, сделал четыре брейка и проиграл пять геймов на своей подаче. 22-летний швейцарский теннисист впервые выступающий в основной сетке турнира Grand Slam дальше сыграет против четвертой ракетки мира Тэйлора Фритца.

• 107-я ракетка мира Рафаэль Коллиньон одержал самую рейтинговую победу в карьере, впервые сыграв против теннисиста топ-20. 23-летний бельгиец впервые сыграл пятисетовый матч и впервые прошел в третий круг на “мэйджоре”. Дальше его ждет поединок против Иржи Легечки.

• Бенжамен Бонзи второй раз в карьере выиграл матч, в котором проигрывал 0-2 по сетам (впервые на AO-2023). Напомним, что в первом круге французский теннисист в скандальном пятисетвом матче обыграл Даниила Медведева. Следующим соперником Бонзи станет победитель встречи Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Артур Риндеркнех (Франция).

