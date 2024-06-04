Ролан Гаррос. Алькарас вновь победил Циципаса и сыграет против Синнера за место в финале

Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 9) 6:3, 7:6(3), 6:3

Теннисисты сыграли друг с другом шестой раз и, как и в предыдущих пяти встречах, победу праздновал испанский теннисист. Карлос Алькарас второй год подряд дошел до полуфинала на Ролан Гаррос — в прошлом сезоне испанец проиграл на этой стадии Новаку Джоковичу.

Сегодня Карлос Алькарас одержал 50-ю победу в матчах на турнирах Grand Slam, сыграв свой 60-й поединок. Лишь Бьорн Борг и Джон Макинрой собрали по 50 побед в матчах на «мейджорах» за меньшее количество игр (оба по 59).

Алькарас в общей сложности проведет свой пятый полуфинал на турнире Grand Slam и будет бороться за свой третий финал. Соперником испанца станет итальянский теннисист Янник Синнер, которого он обыграл в этом году в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (общий счет противостояния 5-4 в пользу Алькараса). Напомним, что Синнер гарантировал себе первое место в рейтинге АТР по итогам Открытого чемпионата Франции.

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