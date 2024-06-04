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Футбол

Разминка перед Евро. Швейцария – Эстония 4:0. Обзор матча и видео голов

Крестоносцы без проблем справились с балтийской командой

Разминка перед Евро. Швейцария – Эстония 4:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках подготовки к континентальному первенству сборная Конфедерации провела первый летний спарринг. До перерыва фаворит забил всего один мяч, а в дебюте второго тайма Варгас и Амдуни оформили голевую атаку уже через минуту после выхода на поле.

    Хозяева нанесли 17 ударов (9 в створ), сделали 732 передачи, а также чаще владели мячом (63%). Кипер гостей Игонен совершил 5 сейвов, но от разгрома не спас.

    8 июня подопечные Якина будут принимать Австрию в Санкт-Галлене. Эстония в Таллине будет играть против Фарерских островов в полуфинале товарищеского Балтийского кубка.

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    • Смотрите обзор контрольного матча Швейцария – Эстония

    Люцерн. Свисспорарен

    Швейцария – Эстония 4:0

    Голы: Цубер, 20, Амдуни, 47, Эльведе, 63, Шакири, 70 (п)

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