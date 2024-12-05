Марта Костюк в середине декабря сыграет на выставочном турнире во Франции

Первая ракетка Украины Марта Костюк 13-15 декабря сыграет на выставочном турнире, который пройдет в Бур-де-Пеаж (Франция).



Кроме украинской теннисистки организаторы также анонсировали выступление на этом ивенте бельгийки Элизе Мертенс и Жаклин Кристиан из Румынии.

В мужской части турнира сыграют французы Гаэль Монфис, Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер, а также австриец Доминик Тим и Роберто Баутиста-Агут из Испании.

Напомним, что вчера появился первый официальный список игроков на стартовые турниры WTA 2025 года. Марта Костюк откроет новый сезон на соревнованиях в Брисбене.

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btu.org.ua