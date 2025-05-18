Янник Синнер и Карлос Алькарас впервые сыграют друг с другом в финале “Мастерса”: анонс решающего поединка турнира в Риме

Превью решающего матча на турнире АТР 1000 в столице Италии



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 3)

Campo Centrale. Начало матча не ранее 18:00 по Киеву

• Теннисисты ранее играли друг против друга 11 раз (7-4 в пользу испанца) и на данный момент Алькарас имеет серию из трех побед подряд в этом противостоянии (все три победы в прошлом году). На грунте Алькарас выиграл два матча из трех сыгранных, в том числе пятисетовый поединок на Ролан Гаррос в прошлогоднем полуфинале.

• Синнер и Алькарас третий раз сыграют друг с другом в финале и впервые на “Мастерсе”. В 2022 году итальянец был сильнее в решающем поединке на турнире АТР 250 в Умаге, а в прошлом сезоне Алькарас взял верх в финале соревнований АТР 500 в Пекине. Именно после того поражения началась и продолжается 26-матчевая беспроигрышная серия Синнера.

• Это первый финал в истории турнира в Риме, в котором встретятся представители Италии и Испании. Янник Синнер – первый итальянец в решающем матче этого турнира с 1978 года (Адриано Панатта).

шестой раз выступает на турнире в Риме и впервые сыграет в финале. Ранее его лучшим результатом был четвертьфинал в 2022 году. Для итальянца это будет 25-й финал на уровне АТР-тура и он будет бороться за свой 20-й титул. На грунте у Синнера лишь второй финальный поединок (первый был в Умаге-2022 против Карлоса Алькараса, где он одержал победу). На турнирах АТР 1000 – седьмой финал (выиграл четыре титула). В этом сезоне Янник второй раз сыграет в финале (выиграл титул на Australian Open).

Если Янник Синнер победит в финале, он:

– станет вторым итальянским чемпионом турнира в Открытой эре и первым с 1976 года после Адриано Панатты;

– станет шестым лидером рейтинга АТР, выигравшим титул в Риме и первым с 2022 года после Новака Джоковича;

– станет третьим теннисистом, выигравшим 20 титулов в своих первых 25 финалах на уровне Тура, после Рафаэля Надаля (21) и Николая Давыденко (20).

Путь к финалу: [1] Янник Синнер (Италия, №1)

R128: BYE

R64: Мариано Навоне (Аргентина, №99) 6:3, 6:4

R32: [LL] Йеспер де Йонг (Нидерланды, №93) 6:4, 6:2

R16: [17] Франсиско Серундоло (Аргентина, №18) 7:6(2), 6:3

QF: [6] Каспер Рууд (Норвегия, №7) 6:0, 6:1

SF: [11] Томми Пол (США, №12) 1:6, 6:0, 6:3

► Общее время на корте: 8 часов 15 минут

лишь второй раз играет в Риме. В 2023 году он проиграл Фабиану Марожану в третьем круге. Испанец проведет свой 25-й финал на уровне АТР-тура и будет бороться за свой 19-й титул. На грунте у Алькараса будет 15-й финал (девять побед), а на “Мастерсах” – восьмой (шесть титулов).

Алькарас – первый испанский теннисист в финале соревнований в Риме после Рафаэля Надаля, который в 2021 году завоевал здесь свой рекордный 10-й титул.

Если Карлос Алькарас победит в финале, он:

– станет седьмым испанским чемпионом этого турнира в Открытой эре;

– станет первым теннисистом в сезоне, выигравшим три титула (ранее победил в Роттердаме и Монте-Карло);

– станет первым игроком, выигравшим за один сезон два грунтовых “Мастерса” после Рафаэля Надаля в 2018 году.

Путь к финалу: [3] Карлос Алькарас (Испания, №3)

R128: BYE

R64: [Q] Душан Лайович (Сербия, №131) 6:3, 6:3

R32: Ласло Джере (Сербия, №64) 7:6(2), 6:2

R16: [23] Карен Хачанов (-, №24) 6:3, 3:6, 7:5

QF: [5] Джек Дрэйпер (Великобритания, №5) 6:4, 6:4

SF: [8] Лоренцо Музетти (Италия, №9) 6:3, 7:6(4)

► Общее время на корте: 9 часов 13 минут

Национальный фактор: Янник Синнер ведет со счетом 15:11 в противостояниях с испанцами в рамках Тура. Он проиграл три последних таких поединка (все против Карлоса Алькараса в прошлом году). Карлос Алькарас лидирует 25:7 в матчах против итальянских теннисистов и не проигрывал им с октября 2023 года, одержав 11 побед подряд.

Рейтинг по итогам турнира: Янник Синнер вне зависимости от результата финала сохранит за собой первую строчку в рейтинге АТР. Карлос Алькарас по итогам турнира поднимется на второе место в мировом рейтинге (гарантировал себе после победы в четвертьфинале).

Финансы: Чемпион соревнований в Риме заработает 985 030 евро призовых, а финалист – 523 870 евро призовых.

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