Уимблдон. Зигемунд – самая возрастная дебютантка четвертьфинала, Анисимова с камбэком одолела Носкову

Результаты матчей воскресенья на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Элизе Мертенс (Бельгия, 24) 6:4, 7:6(4)

Лаура Зигемунд (Германия) – Солана Сиэрра (Аргентина, LL) 6:3, 6:2

Аманда Анисимова (США, 13) – Линда Носкова (Чехия, 30) 6:3, 5:7, 6:4

Анастасия Павлюченкова (-) – Сонэй Картэл (Великобритания) 7:6(3), 6:4

Лаура Зигемунд во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Свой первый четвертьфинал немка провела в 2020 году на Ролан Гаррос. В возрасте 37 лет Зигемунд – самая возрастная теннисистка, которая вышла в свой дебютный четвертьфинал на Уимблдоне. Ранее это достижение принадлежало ее соотечественнице Татьяне Марии (в 34-летнем возрасте в 2022 году). Следующей соперницей Лауры будет лидер рейтинга Арина Соболенко.

Аманда Анисимова сравняла счет в очных встречах с Линдой Носковой (1-1), отыгравшись с 1:3 в решающем сете, и третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале “мэйджора”. В 2019 году ей это удалось на Ролан Гаррос, где она дошла до полуфинала, а три года назад – также на Уимблдоне. Дальше американка сыграет против Анастасии Павлюченковой, которую победила в трех предыдущих противостояниях, которые проходили на харде. В прошлом году их встреча состоялась в Вашингтоне.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua